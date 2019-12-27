В Венгрии родился ребенок с волосами седого цвета
В Венгрии родился ребенок с волосами седого цвета. Врачи тщательно обследовали его и пришли к выводу, что он абсолютно здоров.
Новорожденный ребенок поразил родителей и весь медицинский персонал цветом своих волос. У малыша были густые серебристо-седые локоны. Как правило, дети при рождении имеют небольшой пушок на голове или же не имеют волос вовсе. Через три-четыре месяца первые волосы меняются в цвете. В связи с необычным оттенком волос у ребенка из венгерской семьи, медики тщательно обследовали его. Врачи предполагали наличие у малыша альбинизма, что означает низкую концентрацию пигмента меланина, который определяет цвет волос и кожи. Люди, страдающие альбинизмом, подвергаются большему влиянию солнца, а также высшему риску онкологических заболеваний. За время беременности никаких патологий в развитии плода установлено не было.
После проведения всех необходимых обследований, медики пришли к выводу, что ребенок абсолютно здоров. Специалисты полагают, что серебристо-седой оттенок позже переменится. По мнению экспертов, причинами такого необычного цвета волос стали генетическая предрасположенность и изменения гормонального фона.
Новорожденный ребенок поразил родителей и весь медицинский персонал цветом своих волос. У малыша были густые серебристо-седые локоны. Как правило, дети при рождении имеют небольшой пушок на голове или же не имеют волос вовсе. Через три-четыре месяца первые волосы меняются в цвете. В связи с необычным оттенком волос у ребенка из венгерской семьи, медики тщательно обследовали его. Врачи предполагали наличие у малыша альбинизма, что означает низкую концентрацию пигмента меланина, который определяет цвет волос и кожи. Люди, страдающие альбинизмом, подвергаются большему влиянию солнца, а также высшему риску онкологических заболеваний. За время беременности никаких патологий в развитии плода установлено не было.
После проведения всех необходимых обследований, медики пришли к выводу, что ребенок абсолютно здоров. Специалисты полагают, что серебристо-седой оттенок позже переменится. По мнению экспертов, причинами такого необычного цвета волос стали генетическая предрасположенность и изменения гормонального фона.