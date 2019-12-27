«Вы тоже, как и я, против правил»: Ксения Собчак рассказала об интервью с Галиной Волчек
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак рассказала о своем единственном интервью с актрисой и художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек. Знаменитость ушла из жизни вчера на 86 году жизни, она считала, что теледива, также "против правил", отметила Собчак.
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ей запомнилось интервью с Галиной Волчек. Звезды разговаривали около трех часов, успели поесть знаменитых пирожков "Современника". Это было несколько лет назад, в честь 60-летия театра. Актрису теледива считает своим личным примером для подражания, ведь она являлась сильной, своенравной, "глыбой". Ксения Собчак поговорила с легендарной артисткой, по ее словам, обо всем на свете. Волчек была полна планов и сил, обсуждала своего преемника.
В конце Ксения Собчак решилась спросить, почему Галина Волчек согласилась дать интервью именно ей, а ответ актрисы ее буквально поразил.
Ксения Собчак добавила, что в конце ноября ей очень захотелось взять интервью у Галины Волчек для программы "Осторожно, Собчак!", она даже успела договориться со звездой о встрече. Тогда Галина Волчек ехала от Аллы Пугачевой, рассказала телеведущая, но согласилась на интервью и отметила, что очень любит детей Примадонны. Теперь в календаре отмечена дата, добавила супруга Константина Богомолова, в телефоне еще есть СМС от Волчек, но самой легенды нет и никогда не будет.
"Смотрю в экран, на ее ответ и не могу поверить что так.... «А потом все великаны умерли»", - написала в своем микроблоге в Instagram Ксения Собчак, отметив, что слов будет очень много, и все они будут правильными, но чувства выразить никак не смогут.
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ей запомнилось интервью с Галиной Волчек. Звезды разговаривали около трех часов, успели поесть знаменитых пирожков "Современника". Это было несколько лет назад, в честь 60-летия театра. Актрису теледива считает своим личным примером для подражания, ведь она являлась сильной, своенравной, "глыбой". Ксения Собчак поговорила с легендарной артисткой, по ее словам, обо всем на свете. Волчек была полна планов и сил, обсуждала своего преемника.
В конце Ксения Собчак решилась спросить, почему Галина Волчек согласилась дать интервью именно ей, а ответ актрисы ее буквально поразил.
"Никому пока не даю интервью, даже к Берману и Жиндареву пока не иду, хоть люблю их, а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже, как и я, «против правил»....", - сказала звезда.
Ксения Собчак добавила, что в конце ноября ей очень захотелось взять интервью у Галины Волчек для программы "Осторожно, Собчак!", она даже успела договориться со звездой о встрече. Тогда Галина Волчек ехала от Аллы Пугачевой, рассказала телеведущая, но согласилась на интервью и отметила, что очень любит детей Примадонны. Теперь в календаре отмечена дата, добавила супруга Константина Богомолова, в телефоне еще есть СМС от Волчек, но самой легенды нет и никогда не будет.
"Смотрю в экран, на ее ответ и не могу поверить что так.... «А потом все великаны умерли»", - написала в своем микроблоге в Instagram Ксения Собчак, отметив, что слов будет очень много, и все они будут правильными, но чувства выразить никак не смогут.