«Вы тоже, как и я, против правил»: Ксения Собчак рассказала об интервью с Галиной Волчек

"Никому пока не даю интервью, даже к Берману и Жиндареву пока не иду, хоть люблю их, а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже, как и я, «против правил»....", - сказала звезда.

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ей запомнилось интервью с Галиной Волчек. Звезды разговаривали около трех часов, успели поесть знаменитых пирожков "Современника". Это было несколько лет назад, в честь 60-летия театра. Актрису теледива считает своим личным примером для подражания, ведь она являлась сильной, своенравной, "глыбой". Ксения Собчак поговорила с легендарной артисткой, по ее словам, обо всем на свете. Волчек была полна планов и сил, обсуждала своего преемника.В конце Ксения Собчак решилась спросить, почему Галина Волчек согласилась дать интервью именно ей, а ответ актрисы ее буквально поразил.Ксения Собчак добавила, что в конце ноября ей очень захотелось взять интервью у Галины Волчек для программы "Осторожно, Собчак!", она даже успела договориться со звездой о встрече. Тогда Галина Волчек ехала от Аллы Пугачевой, рассказала телеведущая, но согласилась на интервью и отметила, что очень любит детей Примадонны. Теперь в календаре отмечена дата, добавила супруга Константина Богомолова, в телефоне еще есть СМС от Волчек, но самой легенды нет и никогда не будет."Смотрю в экран, на ее ответ и не могу поверить что так.... «А потом все великаны умерли»", - написала в своем микроблоге в Instagram Ксения Собчак, отметив, что слов будет очень много, и все они будут правильными, но чувства выразить никак не смогут.