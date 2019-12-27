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Диетологи посоветовали заменить майонез для заправки новогодних блюд «лёгким» соусом

Диетологи рассказали, чем можно заменить майонез для заправки новогодних блюд, для того чтобы снизить их калорийность и тем самым уберечь себя от набора лишнего веса во время череды зимних праздников. Достойной альтернативой названы «лёгкие» соусы, по цвету и вкусу почти не отличающиеся от «прототипа».
Диетологи посоветовали заменить майонез для заправки новогодних блюд «лёгким» соусом

Если в среднем калорийность 100 граммов хорошего майонеза составляет порядка 650 ккал, то майонезного соуса – почти втрое меньше, 240 ккал, так как в этом продукте жир заменен загустителем (зачастую крахмалом). К тому же и стоимость его значительно ниже.

Майонез для заправки новогодних блюд можно заменить также сметаной 20 %-ной жирности, калорийность 100 граммов составляет 200 ккал. Лучше отдавать предпочтение продукту средней кислоты, а для нивелирования различий во вкусе можно добавить горчицы – 5 г на 150 г сметаны.

Средняя калорийность греческого йогурта ещё ниже – 66 ккал. Однако и вкус его менее выраженный, так что по этому критерию продукт явно проигрывает и майонезу, и сметане. Кроме того, часто греческий йогурт оказывается очень кислым. Как и в предыдущем случае, для того чтобы сделать продукт более похожим на майонез, в него добавляют горчицу в тех же пропорциях.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:21

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