Итальянский сексолог дала рекомендации по усилению либидо в новогоднюю ночь
Итальянский специалист из области сексологии Роза-Мария Спина объяснила, как усилить свое либидо в новогоднюю ночь. Она отметила, что одним из ключевых элементов являются правильно подобранные продукты, содержащие в себе вещества, употребление которых повышает влечение.
По словам сексолога, новогодняя ночь располагает к определенному типу поведения, в особенности это затрагивает любовные пары. Чтобы не произошло конфуза, необходимо добавить на праздничный стол угощения с перцем чили, сельдереем, авокадо или морепродуктами, также мощным стимулирующим эффектом обладают бананы. Но переедать не стоит, иначе эффект окажется противоположным.
Кроме того, Роза-Мария Спина посоветовала не употреблять алкоголь. У мужчин от спиртного может ухудшиться эрекция, а девушка почувствовать страх и беспокойство. Сексолог добавила, необходимо заранее подумать о нижнем белье, оно аналогичным образом стимулирует сексуальные инстинкты.
Людям без постоянных партнеров сексолог рекомендует заранее обзавестись презервативами. Они помогут защититься от неожиданных проблем, которые возникают вследствие беспорядочных половых связей.
По словам сексолога, новогодняя ночь располагает к определенному типу поведения, в особенности это затрагивает любовные пары. Чтобы не произошло конфуза, необходимо добавить на праздничный стол угощения с перцем чили, сельдереем, авокадо или морепродуктами, также мощным стимулирующим эффектом обладают бананы. Но переедать не стоит, иначе эффект окажется противоположным.
Кроме того, Роза-Мария Спина посоветовала не употреблять алкоголь. У мужчин от спиртного может ухудшиться эрекция, а девушка почувствовать страх и беспокойство. Сексолог добавила, необходимо заранее подумать о нижнем белье, оно аналогичным образом стимулирует сексуальные инстинкты.
Людям без постоянных партнеров сексолог рекомендует заранее обзавестись презервативами. Они помогут защититься от неожиданных проблем, которые возникают вследствие беспорядочных половых связей.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 22:01