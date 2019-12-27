«Финал истории»: Влад Соколовский показал фото своей матери до и после подтяжки лица
Влад Соколовский показал поклонникам в Instagram «финал истории» - фото своей матери до и после подтяжки лица. После консультации со специалистом провели круговую пластику, удалили рубец и восстановили естественную симметрию.
«Ирине Соколовской сделали не простую манипуляцию со внешностью, а SMAS Lifting. Речь идёт о проведении подтяжки лица, но ситуация была осложнена введённым в области скул филлером. Он воспалился и вызвал ассиметрию с появлением рубца в области щеки. После трудов косметолога и пластического хирурга удалось получить отличный результат», - приводит слова врача Сергея Блохина портал «СтарХит».
Соответствующая услуга обошлась знаменитости в 0,5 млн рублей. Эффект удалось заметить спустя 3 месяца, после схода отёчности. Влад Соколовский подчеркивал, его мать страдала из-за наличия рубца. В какой-то момент он решил сделать ей подарок в виде пластической операции.
«Ирине Соколовской сделали не простую манипуляцию со внешностью, а SMAS Lifting. Речь идёт о проведении подтяжки лица, но ситуация была осложнена введённым в области скул филлером. Он воспалился и вызвал ассиметрию с появлением рубца в области щеки. После трудов косметолога и пластического хирурга удалось получить отличный результат», - приводит слова врача Сергея Блохина портал «СтарХит».
Соответствующая услуга обошлась знаменитости в 0,5 млн рублей. Эффект удалось заметить спустя 3 месяца, после схода отёчности. Влад Соколовский подчеркивал, его мать страдала из-за наличия рубца. В какой-то момент он решил сделать ей подарок в виде пластической операции.