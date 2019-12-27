Татьяна Брухунова: "Никак ко мне не приходит ощущение приближающегося праздника"

На данный момент Татьяна Брухунова находится в Германии и старается поднять себе настроение, посещая рождественские ярмарки и обедая в ресторанах. Сегодня молодая помощница знаменитого юмориста опубликовала на странице в Instagram снимок, сделанный в одном из заведений Мюнхена. На кадре видно наряженную новогоднюю елку и огромную люстру, сделанную из нескольких сотен хрустальных шариков. В комментарии к посту в социальной сети Татьяна Брухунова написала: "Никак ко мне не приходит ощущение приближающегося праздника".Подписчики попытались поднять помощнице Евгения Петросяна настроения и начали рассказывать ей смешные истории, случившиеся с ними под Новый год. Некоторые посоветовали посмотреть новогодние комедии и написали, что у них тоже отсутствует ощущение праздника, и, скорее всего, это происходит из-за отсутствия снега на улице.