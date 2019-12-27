Ученые: Время до сих пор неподвластно человеку





Ученые рассказали, что в каждой эпохе развития человечества существовали разные концепции понимания времени. Эксперты связывают это понятие с действием, которое совершается в определенном периоде, и восприятием человеком окружающего мира. Еще в Древней Греции предлагали разделять время на объективное и субъективное. Бог Хронос, по мнению древнегреческих философов, ведал понятием объективного времени. От его имени осталось слово «хронология», которое обозначает последовательность событий от прошлого времени к будущему через настоящее. Как отмечал Альберт Эйнштейн, понятия субъективного времени не существует, что подтверждается многими факторами. В современном мире оно формулируется как понимание конкретного периода жизни.Ученые из Массачусетского технологического института полагают, что время не имеет движения. По их мнению, в данный период человечество не владеет ресурсами для одновременного наблюдения за прошлым и будущим, и это значит, что определение понятия «время» остается открытым.