Компания Кенеса Ракишева подтвердил слияние SIRIN LABS со стартапом по кибербезопасности





Компания Кенеса Ракишева, в 2017 году SIRIN LABS представила миру первый, не имеющий аналогов, криптосмартфон FINNEY, в создание которого удалось привлечь 157 млн долларов. Девайс, оцененный в 999 долларов, принес технологической компании широкую известность. При разработке аппарата сделан акцент на важных для пользователей аспектах безопасности хранения и отправки данных.«Хакеры постоянно следят за пользователями и пытаются украсть все, что только можно. В таких реалиях потребители ищут защищенности в новых продуктах. Диджитализация и цифровизация делают компании и физические лица зависимыми от безопасности сервисов и технологий, которыми постоянно вынуждены пользоваться. Да, в этом есть свои плюсы, но в то же время мы становимся уязвимыми. Для обеспечения баланса нужно ловко сочетать безопасность, функциональность, производительность, киберустойчивость», - рассказал Кенес Ракишев.SIRIN LABS сделает новый шаг в сфере защиты личных данных и совершенствования безопасности криптовалютных операций, совершаемых через телефон. В этом вопросе компания надеется на стартап, являющийся весомым экспертом. После объединения с партнером у предприятия появится возможность выпустить на рынок новое программное и аппаратное обеспечение.