Эммануил Виторган хочет пятого ребенка: «Эмбрионов в запасе еще много»
Известный российский актер Эммануил Виторган в эту пятницу, 27 декабря, отмечает 80-летний юбилей. В беседе с журналистами юбиляр, который недавно стал отцом в четвертый раз, рассказал, что не планирует останавливаться на достигнутом в плане рождения детей.
По словам актера, он планирует завести еще одного ребенка с актрисой Ириной Млодик, которая, напомним, моложе его более чем на 23 года. «Эмбрионов в запасе осталось еще много. Хотелось бы сына еще. Ну, если не мальчик, тогда пусть у меня будут три девочки», - приводит слова актера издание «Комсомольская правда».
Стоит напомнить, что кроме родившейся в этом году дочери Клары, Эммануил Гедеонович воспитывает маленькую дочь Этель, рожденную годом ранее от той же Ирины Млодик. У народного артиста есть старший сын от прошлого брака – актер Максим Виторган и дочь Ксения Румянцева. На данный момент знаменитость счастлив и старается как можно больше времени проводить со своими любимыми дочерьми.
По словам актера, он планирует завести еще одного ребенка с актрисой Ириной Млодик, которая, напомним, моложе его более чем на 23 года. «Эмбрионов в запасе осталось еще много. Хотелось бы сына еще. Ну, если не мальчик, тогда пусть у меня будут три девочки», - приводит слова актера издание «Комсомольская правда».
Стоит напомнить, что кроме родившейся в этом году дочери Клары, Эммануил Гедеонович воспитывает маленькую дочь Этель, рожденную годом ранее от той же Ирины Млодик. У народного артиста есть старший сын от прошлого брака – актер Максим Виторган и дочь Ксения Румянцева. На данный момент знаменитость счастлив и старается как можно больше времени проводить со своими любимыми дочерьми.