Эммануил Виторган хочет пятого ребенка: «Эмбрионов в запасе еще много»





По словам актера, он планирует завести еще одного ребенка с актрисой Ириной Млодик, которая, напомним, моложе его более чем на 23 года. «Эмбрионов в запасе осталось еще много. Хотелось бы сына еще. Ну, если не мальчик, тогда пусть у меня будут три девочки», - приводит слова актера издание «Комсомольская правда».Стоит напомнить, что кроме родившейся в этом году дочери Клары, Эммануил Гедеонович воспитывает маленькую дочь Этель, рожденную годом ранее от той же Ирины Млодик. У народного артиста есть старший сын от прошлого брака – актер Максим Виторган и дочь Ксения Румянцева. На данный момент знаменитость счастлив и старается как можно больше времени проводить со своими любимыми дочерьми.