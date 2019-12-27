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Анастасия Волочкова: "Год был творчески очень насыщенным и напряженным"

Анастасия Волочкова разместила в соцсети Instagram видео, на котором снимает пуанты после тренировки. В комментарии балерина сообщила фанатам, что год был творчески очень насыщенным и напряженным.
Анастасия Волочкова: "Год был творчески очень насыщенным и напряженным"

Анастасия Волочкова провела заключительную репетицию в текущем году. Танцовщица показала видео, на котором снимает пуанты и бросает их на пол в спортивном зале. В комментарии знаменитость написала, сегодня у неё ещё один благотворительный спектакль. Также знаменитость рассказала, что создавала балетно-цирковое шоу под названием "Балерина в зазеркалье цирка" невероятными усилиями как физическими, так и организационными. Для этого балерине пришлось работать по 8 часов в день, чтобы освоить цирковые трюки на подвесах в воздухе и на лебедке. Сейчас Анастасия Волочкова снимает свои пуанты с чувством выполненного долга и с гордостью.

Также знаменитость отметила, ходящий год был творчески очень насыщенным и напряженным. Подписчики поздравили Анастасию Волочкову с достойным завершением репетиций в этом поду. Пост уже просмотрели более 8 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:40

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