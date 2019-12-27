В Колумбии 7 человек погибли из-за наводнения





[b]В Колумбии из-за наводнения скончались 7 человек. Помимо этого, ещё 8 признаны пропавшими без вести.Разлив реки зафиксировали в провинции Толима. Местные власти сообщили о последствиях стихийного бедствия. Отмечается, что повышение уровня воды в Амойе привело к сносу дамб. Река залила медицинский пункт в городе Чапарраль. Было разрушено здание школы, а также пострадала церковь, зафиксировано повреждение ряда жилых домостроений.По распространённым зарубежными изданиями сведениям, наводнение в Колумбии стало причиной смерти семи человек. Кроме того, среди 8 пропавших без вести оказался новорожденный ребенок. По месту происшествия ведут работы сотрудники пожарной службы, группы военных, а также администрации и представители муниципальной администрации. Пострадавшим из-за наводнения гражданам предоставляется помощь.