Родные Заворотнюк назвали «моральным уродством» новость о танцах актрисы «на шесте перед Дедом Морозом»
Родные Анастасии Заворотнюк резко ответили автору одной из интернет-статей, выставившему в своём материале борющуюся с онкологией актрису в неприглядном свете. На фотоснимке трёхгодичной давности, появившемся на посвящённой артистке фан-странице, знаменитость запечатлена возле Деда Мороза, а шест, о котором написал журналист, – это просто посох новогоднего персонажа. Содержание провокационной новости родственники звезды назвали «неизлечимым моральным уродством», опубликовав ответный пост в Instagram-паблике под названием «Поддержка Заворотнюк».
Свой комментарий родные актрисы начали с извинений за свою последующую резкость слов, адресованных автору новостного сообщения под называнием «"Рака нет": Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком». Они назвали журналиста «неуважаемым писакой», которому при встрече нормальные люди даже не подают руки, а после того как он уходит домой с работы, «хочется продезинфицировать помещение». Авторы Instagram-поста выразили сожаление из-за того, что «моральное уродство не лечится», а также пожелали, чтобы журналисту, высмеявшему борющуюся с серьёзным заболеванием артистку, в Новом году «воздалось по заслугам».
Подписчики Instagram-страницы «Поддержка Заворотнюк» поддержали родных актрисы добрыми словами и призвали не реагировать на подобные лживые новостные сообщения.
Свой комментарий родные актрисы начали с извинений за свою последующую резкость слов, адресованных автору новостного сообщения под называнием «"Рака нет": Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком». Они назвали журналиста «неуважаемым писакой», которому при встрече нормальные люди даже не подают руки, а после того как он уходит домой с работы, «хочется продезинфицировать помещение». Авторы Instagram-поста выразили сожаление из-за того, что «моральное уродство не лечится», а также пожелали, чтобы журналисту, высмеявшему борющуюся с серьёзным заболеванием артистку, в Новом году «воздалось по заслугам».
Подписчики Instagram-страницы «Поддержка Заворотнюк» поддержали родных актрисы добрыми словами и призвали не реагировать на подобные лживые новостные сообщения.