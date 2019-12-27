Родные Заворотнюк назвали «моральным уродством» новость о танцах актрисы «на шесте перед Дедом Морозом»

Свой комментарий родные актрисы начали с извинений за свою последующую резкость слов, адресованных автору новостного сообщения под называнием «"Рака нет": Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком». Они назвали журналиста «неуважаемым писакой», которому при встрече нормальные люди даже не подают руки, а после того как он уходит домой с работы, «хочется продезинфицировать помещение». Авторы Instagram-поста выразили сожаление из-за того, что «моральное уродство не лечится», а также пожелали, чтобы журналисту, высмеявшему борющуюся с серьёзным заболеванием артистку, в Новом году «воздалось по заслугам».Подписчики Instagram-страницы «Поддержка Заворотнюк» поддержали родных актрисы добрыми словами и призвали не реагировать на подобные лживые новостные сообщения.