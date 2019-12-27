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LG готовит экономный смартфон Neon Plus

Корейская фирма LG Electronics публично анонсирует на выставке цифровой и бытовой техники CES 2020 в начале следующего года новый гаджет.Экономный вариант смартфона, который появится на витринах магазинов, будет называться LG Neon Plus.
LG готовит экономный смартфон Neon Plus

Это первое устройство линейки Neon, которое станет функционировать на операционной системе Android. Прежде под данной эгидой выпускали простые гаджеты, включая кнопочные модели.

Новый смартфон оснащен кнопками регулирования громкости и отдельной клавишей для запуска индивидуального ассистента Google Assistant на боковой панели. Зарядка и передача сведений осуществляется через разъем MicroUSB.

В нижней части модели LG Neon Plus размещаются динамик громкоговорителя и стандартный разъем для наушников. Устройство имеет две отдельные камеры, задняя обладает разрешением 8-мегапикселей, передняя считается 5-мегапиксельной.

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Технологии
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 13:19

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