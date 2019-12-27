«Это является на 99% неправдой и клеветой»: Евгений Петросян возмутился обсуждением его жизни на «Пусть говорят»





25 декабря в эфир Первого канала вышел выпуск, посвящённый личной жизни Петросяна. Сам Евгений Ваганович на своей Instagram-странице высказался относительно эфира крайне отрицательно. По словам юмориста, 99% сказанного в передаче не является правдой. Люди, которые участвовали в шоу в качестве приглашённых гостей и «старых друзей», на самом деле никакого отношения ни к Елене Степаненко, ни к самому Петросяну не имеют. Знаменитость назвал выступавших «маразматиками».Особенно юморист возмутился ведущим ток-шоу Дмитрием Борисовым и его акцентированием на тему 1,5 миллиардов рублей, в которые якобы было оценено состояние артистов. Петросян опроверг информацию, что якобы «только что» закончилась опись имущества, сообщив, приставы работали весной, и не полгода, как утверждал ведущий, а всего три дня, и к оценке они не имели никакого отношения ввиду того, что это не в их компетенции.Артист высказал своё мнение, считая, «такая передача на федеральном канале в погоне за рейтингом любыми средствами выглядит ущербно, беспардонно, как вмешательство в личную жизнь публичного человека».