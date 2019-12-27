«Это является на 99% неправдой и клеветой»: Евгений Петросян возмутился обсуждением его жизни на «Пусть говорят»
Евгений Петросян прокомментировал выпуск передачи «Пусть говорят», посвящённый его личной жизни. По словам юмориста, практически всё, сказанное там, не соответствует действительности.
25 декабря в эфир Первого канала вышел выпуск, посвящённый личной жизни Петросяна. Сам Евгений Ваганович на своей Instagram-странице высказался относительно эфира крайне отрицательно. По словам юмориста, 99% сказанного в передаче не является правдой. Люди, которые участвовали в шоу в качестве приглашённых гостей и «старых друзей», на самом деле никакого отношения ни к Елене Степаненко, ни к самому Петросяну не имеют. Знаменитость назвал выступавших «маразматиками».
Особенно юморист возмутился ведущим ток-шоу Дмитрием Борисовым и его акцентированием на тему 1,5 миллиардов рублей, в которые якобы было оценено состояние артистов. Петросян опроверг информацию, что якобы «только что» закончилась опись имущества, сообщив, приставы работали весной, и не полгода, как утверждал ведущий, а всего три дня, и к оценке они не имели никакого отношения ввиду того, что это не в их компетенции.
Артист высказал своё мнение, считая, «такая передача на федеральном канале в погоне за рейтингом любыми средствами выглядит ущербно, беспардонно, как вмешательство в личную жизнь публичного человека».
25 декабря в эфир Первого канала вышел выпуск, посвящённый личной жизни Петросяна. Сам Евгений Ваганович на своей Instagram-странице высказался относительно эфира крайне отрицательно. По словам юмориста, 99% сказанного в передаче не является правдой. Люди, которые участвовали в шоу в качестве приглашённых гостей и «старых друзей», на самом деле никакого отношения ни к Елене Степаненко, ни к самому Петросяну не имеют. Знаменитость назвал выступавших «маразматиками».
Особенно юморист возмутился ведущим ток-шоу Дмитрием Борисовым и его акцентированием на тему 1,5 миллиардов рублей, в которые якобы было оценено состояние артистов. Петросян опроверг информацию, что якобы «только что» закончилась опись имущества, сообщив, приставы работали весной, и не полгода, как утверждал ведущий, а всего три дня, и к оценке они не имели никакого отношения ввиду того, что это не в их компетенции.
Артист высказал своё мнение, считая, «такая передача на федеральном канале в погоне за рейтингом любыми средствами выглядит ущербно, беспардонно, как вмешательство в личную жизнь публичного человека».