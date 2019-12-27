Певица Слава предстала перед поклонниками в образе восточной красавицы

Многие звезды российского шоу-бизнеса участвует в новогодних проектах. Певица Слава тоже решила сняться в мюзикле «1001 ночь, или Территория любви». Сегодня исполнительница разместила несколько эксклюзивных фотографий со съёмочной площадки. На кадрах знаменитость запечатлена в образе восточной красавицы. Певица одета в платье золотого цвета, своей образ она дополнила броским макияжем и массивными серьгами, а на голове у нее - тика, украшенная камнями. В комментарии к посту Слава написала, что мюзикл выйдет в эфир 31 декабря. Также певица отметила, ей досталась роль любимой жены Султана.Подписчики сравнили исполнительницу с "принцессой востока" и назвали ее "Шахерезадой". Также многие отметили, Славе очень подходит такой образ. Публикация исполнительницы в Instagram уже набрала почти 5 000 отметок "Мне нравится".