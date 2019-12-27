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Сергей Лазарев с букетом цветов навестил Леру Кудрявцеву после операции по удалению грудных имплантов

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева не так давно попала в больницу, где ей провели операцию из-за проблем с грудными имплантами. Теперь же стало известно, что после хирургического вмешательства одним из первых знаменитость навестил ее экс-возлюбленый певец Сергей Лазарев.
Сергей Лазарев с букетом цветов навестил Леру Кудрявцеву после операции по удалению грудных имплантов

В stories на страничке Кудрявцевой в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой видно, как певец пришел в палату к звезде с большим букетом цветов. По словам самой телеведущей, она благодарна Лазареву за этот визит. Более того, телеведущая признается, своими шутками бывший возлюбленный сумел поднять ей настроение. Также из этой публикации стало известно, что Лазарев и Кудрявцева провели какое-то время за сплетнями и обсуждением свежих новостей. «Спасибо за поддержку, мой дорогой. Всех обсудили! Или, может, кого-то еще нет?» - такими словами знаменитость подписала фото.

Напомним, немногим ранее Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками информацией о том, что врачи выявили у нее проблемы с грудными имплантами. Именно это якобы и заставило медиков назначить знаменитости срочную операцию.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:11

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