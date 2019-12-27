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У Ирины Салтыковой остались приятные впечатления от работы с Сергеем Бодровым

Ирина Салтыкова поделилась своими воспоминаниями о совместной работе с Сергеем Бодровым, отметив, что ей было очень комфортно с ним в кадре. Сегодня актёру могло бы исполниться 48 лет, и даже после трагической гибели многие помнят его по сыгранным ролям.
У Ирины Салтыковой остались приятные впечатления от работы с Сергеем Бодровым

Ирина Салтыкова сообщила, что Бодров был достаточно скромным и весьма воспитанным человеком. Певица принимала участие в съёмках картины «Брат-2», что стало её дебютом в кинематографе. Они смогли достаточно ярко изобразить нежные чувства перед камерой, из-за чего после показа ленты многие заподозрили у артистов роман в реальности.

Ирина Салтыкова подчеркнула, на тот момент Сергей Бодров жил в счастливом браке. Сама певица достаточно хорошо знала его супругу, которая и предложила кандидатуру артистки на роль возлюбленной Данилы Багрова. Салтыкова рассказала, об актёре у неё остались положительные воспоминания, поскольку он являлся достаточно скромным и воспитанным человеком. Певице с Бодровым было очень комфортно работать.

«Не могу сказать, будто мы тесно дружили, а с родными Сергея связь я не поддерживаю. При этом воспоминания о работе остались довольно приятные», - отметила Салтыкова.

Певица вспомнила, во время знакомства актёр вёл себя достаточно естественно, отметил отсутствие у неё звёздной болезни. После этого Бодров сообщил Салтыковой, что обучался на историческом факультете и неплохо разбирается в живописи Италии. По словам певицы, рядом с Сергеем Бодровым все ощущали себя достаточно уверенно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:41

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