У Ирины Салтыковой остались приятные впечатления от работы с Сергеем Бодровым





Ирина Салтыкова сообщила, что Бодров был достаточно скромным и весьма воспитанным человеком. Певица принимала участие в съёмках картины «Брат-2», что стало её дебютом в кинематографе. Они смогли достаточно ярко изобразить нежные чувства перед камерой, из-за чего после показа ленты многие заподозрили у артистов роман в реальности.Ирина Салтыкова подчеркнула, на тот момент Сергей Бодров жил в счастливом браке. Сама певица достаточно хорошо знала его супругу, которая и предложила кандидатуру артистки на роль возлюбленной Данилы Багрова. Салтыкова рассказала, об актёре у неё остались положительные воспоминания, поскольку он являлся достаточно скромным и воспитанным человеком. Певице с Бодровым было очень комфортно работать., - отметила Салтыкова.Певица вспомнила, во время знакомства актёр вёл себя достаточно естественно, отметил отсутствие у неё звёздной болезни. После этого Бодров сообщил Салтыковой, что обучался на историческом факультете и неплохо разбирается в живописи Италии. По словам певицы, рядом с Сергеем Бодровым все ощущали себя достаточно уверенно.