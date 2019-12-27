Ани Лорак рассказала о трудностях и разочарованиях уходящего года





По словам певицы, год для неё был тяжёлым. В январе 2019 года она официально расторгла брак с Муратом Налчаджиоглу, который продлился четырнадцать лет, и в котором она родила дочь Софию. Летом Ани Лорак прекратила деловые отношения со своим концертным директором и пиар-менеджером.Несмотря на все испытания 2019 года, певица с уверенностью смотрит в будущее. Ани Лорак так же рассказала об их с дочерью ежегодной традиции: к Новому году София собирает часть своих игрушек, и они вместе отдают их на благотворительность. Так звёздная мама взращивает в своей дочери лучшие человеческие качества.