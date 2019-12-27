АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии перечислили 4 народных средства от…
EUR 68.50 USD 61.77
Курс валют на 27.12.2019

Ани Лорак рассказала о трудностях и разочарованиях уходящего года

Ани Лорак провожает 2019 год. В уходящем году у артистки было много разочарований, но она считает, что трудности только добавляют сил.

По словам певицы, год для неё был тяжёлым. В январе 2019 года она официально расторгла брак с Муратом Налчаджиоглу, который продлился четырнадцать лет, и в котором она родила дочь Софию. Летом Ани Лорак прекратила деловые отношения со своим концертным директором и пиар-менеджером.

Несмотря на все испытания 2019 года, певица с уверенностью смотрит в будущее. Ани Лорак так же рассказала об их с дочерью ежегодной традиции: к Новому году София собирает часть своих игрушек, и они вместе отдают их на благотворительность. Так звёздная мама взращивает в своей дочери лучшие человеческие качества.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Родные Заворотнюк назвали «моральным уродством» новость о танцах актрисы «на шесте перед Дедом…
В Колумбии 7 человек погибли из-за…
LG готовит экономный смартфон Neon…
Сергей Лазарев с букетом цветов навестил Леру Кудрявцеву после операции по удалению грудных…
Певица Слава предстала перед поклонниками в образе восточной…
Участница "Дом-2" Алеся Семеренко плеснула шампанским в лицо Виталию…
Александр Васильев подверг критике наряд и оголенный живот Светланы Лободы на «Новой…
Анфиса Чехова предпочитает встречать Рождество не в Париже, а в…
«Пирожок ни с чем»: Юрий Лоза прокомментировал призыв Алены Водонаевой не…
Зимние каникулы на УАЗе продлят до 10…
Во избежание стресса у дочери Аркадия Укупника Софии мать не отдала ее на шоу «Голос.…
"За 9 часов до начала шоу": Яна Рудковская представила фантам "настоящую Золушку" Юлию…
Врачи сообщили о полезных свойствах…
Звезда "Дом-2" Дмитрий Дмитренко впервые пожаловался на отсутствие семьи в…
Роспотребнадзор предупредил о вреде переедания и злоупотребления алкоголем в новогоднюю…
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35…
"Выгляжу, как сестра своих детей": У Юлии Барановской в самолете потребовали сопроводительное письмо от…
Наталия Белохвостикова балансировала на грани жизни и смерти после падения сына Кирилла со второго…
Главный нарколог Москвы рассказал об опасности приема таблеток после…
Врачи рассказали о пользе ананасов в профилактике…
"Проанализировала этот год": Регина Тодоренко с сыном Майклом отработала 15 разных проектов и побывала в 7…
Медики: Брокколи и цветная капуста уменьшают количество генетических мутаций у…
Федор Емельяненко рассчитывает показать красивый бой в день рождения…
Туристка из Японии возмутилась приветствием россиян на Курильских…
Медики из США считают долгий просмотр телевизора наиболее опасным видом…
"У дочки я по-прежнему заблокирована": Дана Борисова просит фанатов передать Полине, что ее "мама нигде не…
Энтузиасты изменили лицо Маколея Калкина в «Один дома» на Сильвестра…
Михаил Боярский о пошатнувшемся здоровье жены Ларисы Луппиан: «Она себя…
Volkswagen может выпустить робота для зарядки…
Ксения Бородина и Курбан Омаров встретят Новый год далеко от…
"Наши дети считали ее своей бабушкой": Максим Галкин скорбит по умершей Галине…
Режиссер Валерий Фокин назвал смерть Галины Волчек личной…
Зара и Жерар Депардье в честь Нового года записали совместную…
В «Роскачестве» дали советы по выбору колбасы к новогоднему…
Представитель Софии Ротару: «Певица отказалась от выступлений в новогоднюю…
Ученые из Британии рассказали о предновогодней депрессии и методах борьбы с…
Американский ученый создаст приложение для знакомств по…
Мать Децла Ирина Толмацкая не считает пожар на могиле сына…
В Госдуме предлагают разрешить россиянам с долгами выезжать за границу в новогодние…
Елена Малышева рассказала, как быстро избавиться от насморка перед новогодним…
Просмотреть все новости