Александр Васильев подверг критике наряд и оголенный живот Светланы Лободы на «Новой волне»

По словам телеведущего, украинская артистка является талантливой исполнительницей, все ее концерты проходят всегда при аншлагах. Но, когда речь заходит о гардеробе, тут, по мнению Александра Васильева, ей стать дивой не удалось. Так, на «Новой волне» историк моды заметил, что Светлана Лобода вышла на сцену с голым животом, а под ее одеждой якобы отсутствовало нижнее белье.Сейчас Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: 8-летнюю Евангелину и годовалую Тильду. Спустя несколько недель после вторых родов звезда приняла участие в премии телеканала «МУЗ-ТВ». Юморист Максим Галкин тогда пытался узнать у нее, кто приходится отцом второй дочери (по слухам, фронтмен группы «Рамштайн» Тилль Линдеманн), но певица до сих пор держит его имя в тайне.