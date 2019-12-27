Анфиса Чехова предпочитает встречать Рождество не в Париже, а в Литве

Анфиса Чехова разместила снимок, на котором она лежит в постели. Одета знаменитость в бежевого цвета шелковую ночную рубашку. Исполнительница весело смеется и смотрит в сторону. В комментарии к публикации в Instagram Анфиса Чехова написала: "Ну, что вы всё, Париж, Париж... А почему бы за романтикой не поехать в Вильнюс? Особенно на Рождество". Знаменитость рассказала, что остановилась в отеле, окна которого выходят на озеро. В Литве телеведущая впервые, но она не раз слышала о приветливости и гостеприимности местных жителей, а сейчас она в этом убедилась.Вечером Анфиса Чехова планирует выйти в город и пройтись по рождественским ярмаркам. В конце своего поста исполнительница написала: "Париж... хммм, банальщина. Открываю новые романтические места". Подписчики пожелали знаменитости хорошего настроения и прекрасного отдыха. За 30 минут пост набрал почти 3 000 лайков.