«Пирожок ни с чем»: Юрий Лоза прокомментировал призыв Алены Водонаевой не рожать

Алена Водонаева отметила, что, к сожалению, проживает в нищем государстве, где если не уверен, что сможешь вырастить ребенка, то лучше и не рожать вовсе. По ее словам, далеко не факт, что после появления малыша можно будет себе позволить одеть его, обуть, дать образование и обеспечить медицинской помощью.Подобные слова вызвали массу негатива со стороны пользователей Сети. Юрий Лоза и вовсе призвал не реагировать на такое высказывание экс-участницы «Дом-2» Алены Водонаевой. Музыкант подчеркнул, что она ничего не умеет и не стоит даже внимания, чтобы ее обсуждать. Так, в интервью для «Комсомольской правды» Юрий Лоза сказал про Водонаеву: «Пирожок ни с чем».Большинство пользователей интернета уверены, Алена Водонаева любыми способами пытается привлечь к себе внимание. Например, недавно она сказала, что ей нечего делать в обществе полных людей.