Зимние каникулы на УАЗе продлят до 10 февраля
Компания «УАЗ» намерена продлить зимние каникулы на производственных площадках вплоть до 10 февраля. Сообщается, что в период 9-17 января на заводе проведут плановую инвентаризацию, а уже после 20 января стартуют работы по ремонту и профилактике оборудования.
Хотя выпуск временно приостановят, у дилеров будет иметься достаточный запас авто на складах. Запускать очередной цикл производственного процесса руководство «УАЗа» намерено с 10 февраля. Данный процесс проводится поэтапно. В 2020 году компания начнёт реализацию модели «Пикап» с автоматической трансмиссией. Это случится в апреле. Помимо этого, автопроизводитель готовится предложить для потенциальных покупателей нескольких особых версий существующих в линейке марки моделей. Детали станут известны ближе ко времени старта продаж.
По итогам 11 месяцев 2019 года компания УАЗ смогла продать в РФ почти 34 тысячи авто своего производства. Объём реализации упал примерно на 5% в сравнении с тем же периодом 2018 года. Аналитики отмечают, что «УАЗ» занимает 2,2% российского рынка автомобилей. Наиболее востребованной в РФ моделью компании стал внедорожник «Патриот».
Хотя выпуск временно приостановят, у дилеров будет иметься достаточный запас авто на складах. Запускать очередной цикл производственного процесса руководство «УАЗа» намерено с 10 февраля. Данный процесс проводится поэтапно. В 2020 году компания начнёт реализацию модели «Пикап» с автоматической трансмиссией. Это случится в апреле. Помимо этого, автопроизводитель готовится предложить для потенциальных покупателей нескольких особых версий существующих в линейке марки моделей. Детали станут известны ближе ко времени старта продаж.
По итогам 11 месяцев 2019 года компания УАЗ смогла продать в РФ почти 34 тысячи авто своего производства. Объём реализации упал примерно на 5% в сравнении с тем же периодом 2018 года. Аналитики отмечают, что «УАЗ» занимает 2,2% российского рынка автомобилей. Наиболее востребованной в РФ моделью компании стал внедорожник «Патриот».
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:20