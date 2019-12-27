"За 9 часов до начала шоу": Яна Рудковская представила фантам "настоящую Золушку" Юлию Липницкую

Яна Рудковская тщательно готовится к ледовому шоу под названием "Золушка Плющенко". Сегодня продюсер решила показать своим поклонникам видео, на котором запечатлена Олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая. Спортсменка одета в пышное белоснежное платье, которое украшено специальными светящимися гирляндами. Юлия Липницкая выходит на лед и начинает кружиться, демонстрируя всю красоту наряда.В комментарии к посту в социальной сети Instagram Яна Рудковская написала: "Я обещала что у нас будет самая волшебная Золушка. За 9 часов до начала шоу. Юлечка Липницкая - самая настоящая Золушка".Подписчики по-разному отнеслись к видео. Некоторые пришли в полный восторг и назвали наряд спортсменки "волшебным". Другие расстроились, что Яна Рудковская продемонстрировала эффект платья, и теперь им будет не так интересно смотреть ледовое шоу. За час пост возлюбленной Евгения Плющенко просмотрели более 60 000 пользователей Сети.