Врачи сообщили о полезных свойствах манго





Всего в мире известно около 70 видов манго. Они отличаются формой, цветом, размером, но самое основное отличие страна происхождения. Главным экспортёром этого фрукта является Индия, в которой плод считается одним из национальных растений и ежегодно его урожай насчитывает около 13,5 тонн.Кроме своеобразного нежного вкуса, манго обладает и полезными свойствами. Так этот фрукт богат витаминами группы B (B1, B2, B3,B5,B6, B9) и такими микроэлементами, как калий, магний, железо, цинк, кальций и фосфор, а так же витамином С. За счёт наличия всех вышеперечисленных веществ, а так же содержащихся в плоде олигасахаридах, пептидах и клетчатке, манго относят к так называемым пребиотикам. Это не усваиваемые компоненты пищи, которые не перевариваются в желудке и тонком отделе кишечника, и попадая в не изменённом виде в толстый кишечник, стимулируют рост и жизнедеятельность его микрофлоры.Регулярный приём пребиотиков, к числу которых теперь относится и манго, способствует, в том числе, стабилизации уровня холестерина, снижению в крови количество кортизола (гормон стресса) и профилактике ряда онкологических и аутоимунных заболеваний.