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Звезда "Дом-2" Дмитрий Дмитренко впервые пожаловался на отсутствие семьи в детстве

Участник скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко во время выхода в эфир программы «Бородина против Бузовой» поделился своим мнением о семейных ценностях. Он первый раз пожаловался, что ему не хватало настоящей семьи в детстве, в итоге успокаивать мужчину пришлось ведущим Ольге Орловой и Владу Кадони.
Звезда "Дом-2" Дмитрий Дмитренко впервые пожаловался на отсутствие семьи в детстве

Стоит отметить, на протяжении долгого времени Дмитрий Дмитренко молчал о том, что с ним происходило в детские годы. От публичной славы он берег и свою тетю Людмилу Григорьевну, которая его вырастила. На данный момент у него уже есть любимая жена Ольга Рапунцель и дочь Василиса, вскоре в семье появится еще один малыш, но Дмитренко никак не может забыть и простить старые обиды. Возможно, он имеет ввиду, что был обделен родительской любовью, поскольку она в основном доставалась его двоюродным братьям, а также сестрам.

Известно, что дядя и тетя вырастили Дмитрия Дмитренко, а также дали ему образование. Хотя бы за это, считают фанаты, он должен быть благодарен своим родственникам. Тем не менее, сам Дмитрий сейчас переживает, ведь может случиться так, что он будет не в состоянии содержать свою семью за периметром.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:55

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