Во избежание стресса у дочери Аркадия Укупника Софии мать не отдала ее на шоу «Голос. Дети»





Наталья Укупник отметила, ее дочь часто говорит о желании поучаствовать в шоу «Голос. Дети». Они с отцом всегда репетируют разные песни, кроме того София сама себя записывает и пытается сочинять музыку. В этом плане она полностью копирует Аркадия Укупника. Но из-за возможного стресса, который может развиться на почве участия в шоу «Голос. Дети», Софию пока не планируют туда отдавать.Дочь четы Укупников занимается не только уроками музыки, но и рисованием. Также наследница артиста изучает иностранные языки и играет в большой теннис. Учится София в престижной гимназии. Родители всячески поддерживают ее желания и начинания, поэтому их дочь растет разносторонней и эрудированной. Она уже знает многих молодежных исполнителей, о которых ее мать Наталья Укупник никогда даже не слышала.