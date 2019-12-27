Роспотребнадзор предупредил о вреде переедания и злоупотребления алкоголем в новогоднюю ночь
Сотрудники Роспотребнадзора предупредили граждан о вреде переедания и злоупотребления алкоголем в новогоднюю ночь. Рекомендации ведомства озвучила его пресс-служба.
Во-первых, следует заблаговременно продумать программу на грядущий праздник, для того чтобы после застолья оставались силы и на остальные запланированные мероприятия новогоднего вечера. Речь идёт о различных конкурсах, розыгрышах, подвижных играх. Всё это поднимет настроение празднующих и будет препятствовать акцентированию их внимания на еде и питье.
Во-вторых, Роспотребнадзор рекомендует начинать праздничный ужин с блюд, состоящих из нежирных белковых, а также зелени и свежих овощей: такие продукты не просто насытят организм, но также будут поддерживать хорошее самочувствие человека весь новогодний вечер. Потребление жирной и солёной пищи нужно ограничить.
В третьем пункте ведомство затронуло тему спиртного. «Из-за алкоголя человека тянет на сладкую и жирную пищу, и в состоянии опьянения он перестаёт контролировать объёмы потребляемых продуктов», - цитирует специалистов сетевое издание «ПолитЭксперт».
Во-первых, следует заблаговременно продумать программу на грядущий праздник, для того чтобы после застолья оставались силы и на остальные запланированные мероприятия новогоднего вечера. Речь идёт о различных конкурсах, розыгрышах, подвижных играх. Всё это поднимет настроение празднующих и будет препятствовать акцентированию их внимания на еде и питье.
Во-вторых, Роспотребнадзор рекомендует начинать праздничный ужин с блюд, состоящих из нежирных белковых, а также зелени и свежих овощей: такие продукты не просто насытят организм, но также будут поддерживать хорошее самочувствие человека весь новогодний вечер. Потребление жирной и солёной пищи нужно ограничить.
В третьем пункте ведомство затронуло тему спиртного. «Из-за алкоголя человека тянет на сладкую и жирную пищу, и в состоянии опьянения он перестаёт контролировать объёмы потребляемых продуктов», - цитирует специалистов сетевое издание «ПолитЭксперт».
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:48