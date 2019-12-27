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Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35 минут

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro оснастят механизмом быстрой зарядки, который позволит восстановить автономность работы всего за 35 минут. По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, устройство оснастят аккумулятором на 4,5 тысячи мАч.
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35 минут

Xiaomi Mi 10 Pro представят в I квартале 2020 года. Если верить источнику, китайская компания обеспечит свой новый смартфон возможностью восполнения заряда всего за 35 минут. В то же время ёмкость аккумулятора будет не меньше 4,5 тысячи мАч. Данную информацию подтвердил Ван Тенг из дирекции Xiaomi.

Известно, что система быстрой беспроводной зарядки Mi Charge Turbo будет располагать производительностью в 50 Вт. Она появится в продаже лишь во второй половине 2020 года, поскольку разработчикам приходится исправлять различные недочете в новом продукте. Поклонники смартфонов от Xiaomi могут приобрести Mi Charge Turbo в модификации на 30 Вт.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:33

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