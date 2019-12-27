Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35 минут





Xiaomi Mi 10 Pro представят в I квартале 2020 года. Если верить источнику, китайская компания обеспечит свой новый смартфон возможностью восполнения заряда всего за 35 минут. В то же время ёмкость аккумулятора будет не меньше 4,5 тысячи мАч. Данную информацию подтвердил Ван Тенг из дирекции Xiaomi.Известно, что система быстрой беспроводной зарядки Mi Charge Turbo будет располагать производительностью в 50 Вт. Она появится в продаже лишь во второй половине 2020 года, поскольку разработчикам приходится исправлять различные недочете в новом продукте. Поклонники смартфонов от Xiaomi могут приобрести Mi Charge Turbo в модификации на 30 Вт.