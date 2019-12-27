"Выгляжу, как сестра": У Юлии Барановской в самолете потребовали сопроводительное письмо от родителей

Несколько дней назад Юлия Барановская отправилась с детьми в Намибию. При этом она не забывала о своих поклонниках и публиковала фотографии и видео с отдыха. Сегодня знаменитость показала ролик, где она запечатлена, сидя на траве, а рядом с ней - Яна, Арсений и Артем, которые играются с сурикатом. В комментарии к публикации в Instagram Юлия Барановская написала, что на данный момент она с семьей находится на пути домой. Телеведущая поделилась забавным случаем, который произошел с ней в самолете. Знаменитость написала: "На пересадке, взяв в руки наши посадочные, нам задали вопрос: "Вы путешествуете одни? Где сопроводительное письмо от родителей?".Когда Юлия Барановская сообщила, мол, она и есть мать, ей сказали, что она больше похожа на сестру. В конце телеведущая отметила, такие путешествия действительно превращают ее в ребёнка. Подписчики восхитились постом знаменитости и назвали ее "супер мамой". За несколько минут ролик просмотрели более 35 000 пользователей интернета.