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Главный нарколог Москвы рассказал об опасности приема таблеток после алкоголя

Подавляющее большинство лекарственных препаратов категорически нельзя сочетать с алкогольными напитками, поскольку последние являются токсическими веществами. Подробно об опасности приема медикаментов после спиртного рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
Главный нарколог Москвы рассказал об опасности приема таблеток после алкоголя

Как утверждает специалист, одной из весьма опасных смесей можно назвать сочетание спиртного с ацетилсалициловой кислотой (аспирином). По его словам, этот препарат имеет раздражающее действие, поэтому в определенных обстоятельствах способен вызывать кровотечения и снижать свертываемость крови, а алкоголь раздражает слизистую желудка, поэтому оба негативных эффекта наслаиваются друг на друга, повышая риски. Также спиртное категорически нельзя принимать вместе с антигистаминными препаратами, поскольку это может стать причиной провалов в памяти, утраты контроля и возникновения состояния, которое называется алкогольный палимпсест. Это же касается сочетания алкоголя с транквилизаторами, которое сопровождается также расстройствами сознания, агрессией, парадоксальным опьянением и другими негативными эффектами.

А если спиртное выпито вместе с противодиабетическими препаратами, есть риск гипогликемической комы. Более того, если такое состояние наступит на улице, человека вполне могут принять за пьяного, что лишит его необходимой помощи в столь важный момент. Наконец, опасен прием препаратов для понижения артериального давления со спиртным, что порой оборачивается инфарктом или ишемическим инсультом.

А вот с препаратами, предназначенными для снижения нагрузки на желудок, алкоголь вполне сочетается, утверждает эксперт. Однако принимать спиртное и лекарства в данном случае следует с интервалом не менее 2 часов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:16

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