Главный нарколог Москвы рассказал об опасности приема таблеток после алкоголя





Как утверждает специалист, одной из весьма опасных смесей можно назвать сочетание спиртного с ацетилсалициловой кислотой (аспирином). По его словам, этот препарат имеет раздражающее действие, поэтому в определенных обстоятельствах способен вызывать кровотечения и снижать свертываемость крови, а алкоголь раздражает слизистую желудка, поэтому оба негативных эффекта наслаиваются друг на друга, повышая риски. Также спиртное категорически нельзя принимать вместе с антигистаминными препаратами, поскольку это может стать причиной провалов в памяти, утраты контроля и возникновения состояния, которое называется алкогольный палимпсест. Это же касается сочетания алкоголя с транквилизаторами, которое сопровождается также расстройствами сознания, агрессией, парадоксальным опьянением и другими негативными эффектами.А если спиртное выпито вместе с противодиабетическими препаратами, есть риск гипогликемической комы. Более того, если такое состояние наступит на улице, человека вполне могут принять за пьяного, что лишит его необходимой помощи в столь важный момент. Наконец, опасен прием препаратов для понижения артериального давления со спиртным, что порой оборачивается инфарктом или ишемическим инсультом.А вот с препаратами, предназначенными для снижения нагрузки на желудок, алкоголь вполне сочетается, утверждает эксперт. Однако принимать спиртное и лекарства в данном случае следует с интервалом не менее 2 часов.