Врачи рассказали о пользе ананасов в профилактике рака





Ананасы насыщены волокнами и стимулируют движение пищи по органам ЖКТ. Это помогает преодолеть диарею и запоры. Против кашля хорошо помогает ананас, а некоторые рекомендуют использовать его вместо сиропа из аптеки. В продукте содержится большое количество витамина С, помогающего бороться с воспалениями.Помимо этого, ананас считается хорошим средством для предотвращения рака. Суть в том, что плод содержит марганец, который имеет большое значение для производства супероксиддисмутазы. Этот фермент понижает содержание в организме свободных радикалов.Ананас имеет возможность оказать помощь в оздоровлении ротовой полости, улучшить состояние кожи, противодействовать артриту, а также поддерживать нормальное давление.