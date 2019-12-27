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Врачи рассказали о пользе ананасов в профилактике рака

Врачи рассказали о том, какую именно пользу организму предоставляют ананасы в вопросе профилактики рака. Эти растения существенно улучшают пищеварение и кровообращение, поэтому оказывают существенную помощь в борьбе с кашлем и онкологией.

Ананасы насыщены волокнами и стимулируют движение пищи по органам ЖКТ. Это помогает преодолеть диарею и запоры. Против кашля хорошо помогает ананас, а некоторые рекомендуют использовать его вместо сиропа из аптеки. В продукте содержится большое количество витамина С, помогающего бороться с воспалениями.

Помимо этого, ананас считается хорошим средством для предотвращения рака. Суть в том, что плод содержит марганец, который имеет большое значение для производства супероксиддисмутазы. Этот фермент понижает содержание в организме свободных радикалов.

Ананас имеет возможность оказать помощь в оздоровлении ротовой полости, улучшить состояние кожи, противодействовать артриту, а также поддерживать нормальное давление.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:11

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