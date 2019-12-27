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"Проанализировала этот год": Регина Тодоренко с сыном Майклом отработала 15 разных проектов и побывала в 7 странах

Регина Тодоренко проанализировала уходящий год и рассказала своим подписчикам в Instagram, что она вместе с сыном Майклом отработала около 15 разных проектов и побывала в 7 странах. Также телеведущая показала фотографию с пляжа на Бали.
"Проанализировала этот год": Регина Тодоренко с сыном Майклом отработала 15 разных проектов и побывала в 7 странах

Регина Тодоренко ведет активный образ жизни и с раннего возраста приучает к нему своего сына Майкла. Недавно телеведущая с годовалым ребенком отправилась на Бали. Сегодня знаменитость призналась поклонникам, что раньше она не понимала тех родителей, которые "носятся со своими детьми". Регина Тодоренко обожает экстрим, покорять горы и опускаться на дно океана, а также любит работать сутками напролёт. Телеведущая не могла понять, как в такую активную жизни может "вписаться" ребенок. Знаменитость боялась, что станет менее активной, ей придется жертвовать любимой работой и оставлять сына с няней.

Но сейчас Регина Тодоренко проанализировала уходящий год и поняла, что ее жизнь стала еще более насыщенной. Телеведущая вместе с сыном Майклом отработала около 15 разных проектов, сняться в рекламе, успела побывать в 7 странах и на сафари увидеть настоящего тигра. В конце знаменитость отметила, что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:04

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