Медики: Брокколи и цветная капуста уменьшают количество генетических мутаций у курильщиков
Медицинским экспертам удалось установить, что прием в пищу брокколи и цветной капусты позволяет курильщикам со стажем снизить количество генетических мутаций в организме. Ранее похожая гипотеза о том, что овощи могут бороться с патологическими изменениями, была опровергнута.
Исследование проводили сотрудники Университета Тафтса. В нем приняли участие 2000 добровольцев, имевших большой стаж курения. В рамках эксперимента респонденты добавили в свой рацион питания брокколи и цветную капусту. Позднее они сдали кровь, анализ которой показал, что в ДНК на 40% снизились негативные изменения, вызванные курением.
До этого считалось, брокколи может положительно влиять на детоксифицирующие ферменты, вырабатываемые печенью. Но из-за того, что подтвердить это экспериментально не удавалось, гипотезу всегда отвергали, поэтому новые результаты удивили ученых. По словам специалистов, употребление цветной капусты или брокколи не только помогает восстановить работу органов дыхания, но и снижает активность распространения метастазов. Однако же для достижения максимальной эффективности необходимо отказаться от вредной привычки.
Исследование проводили сотрудники Университета Тафтса. В нем приняли участие 2000 добровольцев, имевших большой стаж курения. В рамках эксперимента респонденты добавили в свой рацион питания брокколи и цветную капусту. Позднее они сдали кровь, анализ которой показал, что в ДНК на 40% снизились негативные изменения, вызванные курением.
До этого считалось, брокколи может положительно влиять на детоксифицирующие ферменты, вырабатываемые печенью. Но из-за того, что подтвердить это экспериментально не удавалось, гипотезу всегда отвергали, поэтому новые результаты удивили ученых. По словам специалистов, употребление цветной капусты или брокколи не только помогает восстановить работу органов дыхания, но и снижает активность распространения метастазов. Однако же для достижения максимальной эффективности необходимо отказаться от вредной привычки.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:00