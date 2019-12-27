Медики: Брокколи и цветная капуста уменьшают количество генетических мутаций у курильщиков





Исследование проводили сотрудники Университета Тафтса. В нем приняли участие 2000 добровольцев, имевших большой стаж курения. В рамках эксперимента респонденты добавили в свой рацион питания брокколи и цветную капусту. Позднее они сдали кровь, анализ которой показал, что в ДНК на 40% снизились негативные изменения, вызванные курением.До этого считалось, брокколи может положительно влиять на детоксифицирующие ферменты, вырабатываемые печенью. Но из-за того, что подтвердить это экспериментально не удавалось, гипотезу всегда отвергали, поэтому новые результаты удивили ученых. По словам специалистов, употребление цветной капусты или брокколи не только помогает восстановить работу органов дыхания, но и снижает активность распространения метастазов. Однако же для достижения максимальной эффективности необходимо отказаться от вредной привычки.