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Туристка из Японии возмутилась приветствием россиян на Курильских островах

Пожилая японская туристка оказалась возмущена приветствием российских жителей острова Итуруп, который входит в состав Курильской гряды. Как оказалось, женщине не понравилась фраза «приветствуем на нашем острове». Такие данные приводит японская пресса.
Туристка из Японии возмутилась приветствием россиян на Курильских островах

В публикации одного из местных изданий содержится рассказ о поездке группы японских путешественников, которая посетила острова Курильской гряды. Авторы материала утверждают, что 80-летняя туристка была «неприятно поражена» подобным приветствием, поскольку в детстве жила именно на этом острове и считает его родным для себя. «Всякий раз, когда ей доводилось слышать от свои соотечественников о том, что здесь кругом живут прекрасные люди, ее сердце наливалось неприятным чувством», - говорится в статье. К слову, героиня этой истории заявляет, ей до сих пор не понятно, зачем власти Японии вообще разрешили туристические путешествия на острова. «Понятно, что сами по себе такие поездки не имеют никакого отношения к перспективе возврата островов», - отмечает женщина.

Кроме того, в статье отмечается, что пенсионерка хотела бы иметь возможность посещать Курилы для того, чтобы можно было увидеть эти территории «в исторической перспективе».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:47

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