Туристка из Японии возмутилась приветствием россиян на Курильских островах





В публикации одного из местных изданий содержится рассказ о поездке группы японских путешественников, которая посетила острова Курильской гряды. Авторы материала утверждают, что 80-летняя туристка была «неприятно поражена» подобным приветствием, поскольку в детстве жила именно на этом острове и считает его родным для себя. «Всякий раз, когда ей доводилось слышать от свои соотечественников о том, что здесь кругом живут прекрасные люди, ее сердце наливалось неприятным чувством», - говорится в статье. К слову, героиня этой истории заявляет, ей до сих пор не понятно, зачем власти Японии вообще разрешили туристические путешествия на острова. «Понятно, что сами по себе такие поездки не имеют никакого отношения к перспективе возврата островов», - отмечает женщина.Кроме того, в статье отмечается, что пенсионерка хотела бы иметь возможность посещать Курилы для того, чтобы можно было увидеть эти территории «в исторической перспективе».