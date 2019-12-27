Федор Емельяненко рассчитывает показать красивый бой в день рождения дочери





Напомним, ближайший поединок Емельяненко запланирован на воскресенье, 29 декабря, как раз в день дня рождения его дочери. В этот вечер россиянин встретится с американским бойцом Куинтоном Джексоном, а сам поединок должен стать для него последним в Японии. «Разумеется, я бы хотел провести этот день со своей дочкой, но я сейчас здесь с вами. Хотел бы показать красивый бой и добыть победу», - отметил Федор Емельяненко.Удивительное совпадение заключается в том, что у Куинтона Джексона тоже есть дочь, и она тоже родилась 29 декабря. Об этом будущие противники узнали пару месяцев назад, когда была объявлена дата поединка в Токио.