"У дочки я по-прежнему заблокирована": Дана Борисова просит фанатов передать Полине, что ее "мама нигде не пропадёт"

Недавно дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова заявила, ее мать начала употреблять запрещенные препараты и применяет к ней физическую силу. На данный момент девочка находится у своего отца Максима Аксёнова и не общается с матерью. Сегодня Дана Борисова опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в одном из кафе в Бангкоке. На фото знаменитость одета в темные джинсы, светло-коричневый свитер с горлом и белые кроссовки, рядом с ней стоит девушка в национальном костюме. В комментарии к посту в Instagram телеведущая рассказала, что ей пришлось доплатить за билет большую сумму, поскольку она из-за шоу "Пусть говорят" не успела на свой рейс.В конце своей публикации знаменитость написала, что Полина до сих про не разблокировала ее в социальных сетях. При этом Дана Борисова обратилась к подписчикам с просьбой предать дочери, что ее "мама нигде не пропадёт". Фанаты пожелали телеведущей хорошо отдохнуть и как можно скорей помириться с Полиной.