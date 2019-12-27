Энтузиасты изменили лицо Маколея Калкина в «Один дома» на Сильвестра Сталлоне
Лицо Маколея Калкина в картине «Один дома» при помощи графической обработки заменили обличье на Сильвестра Сталлоне. В итоге комедия приобрела достаточно трагичную атмосферу.
При помощи современных технологий замещения части картинки удалось превратить лицо одного актёра в совершенно другое. При этом программа также заменила голос ребёнка, на речь взрослого Сильвестра Сталлоне. Из полнометражной картины сделали короткий ролик «Дом Сталлоне» длиной в 7 минут. При этом развязка у ленты вышла совершенно иной, чем в оригинале, поскольку часть кадров была добавлена из фильма о крушении самолёта.
В начале осени 2019-го Сталлоне провёл благотворительную распродажу. В частности, к продаже подготовили нож из 5-й части франшизы «Рэмбо». На клинке имеется подпись артиста, которая позволяет привлечь еще больше внимания к проводимой акции. Покупателем ножа стал Арнольд Шварценеггер, выиграв лот на аукционе.
При помощи современных технологий замещения части картинки удалось превратить лицо одного актёра в совершенно другое. При этом программа также заменила голос ребёнка, на речь взрослого Сильвестра Сталлоне. Из полнометражной картины сделали короткий ролик «Дом Сталлоне» длиной в 7 минут. При этом развязка у ленты вышла совершенно иной, чем в оригинале, поскольку часть кадров была добавлена из фильма о крушении самолёта.
В начале осени 2019-го Сталлоне провёл благотворительную распродажу. В частности, к продаже подготовили нож из 5-й части франшизы «Рэмбо». На клинке имеется подпись артиста, которая позволяет привлечь еще больше внимания к проводимой акции. Покупателем ножа стал Арнольд Шварценеггер, выиграв лот на аукционе.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:30