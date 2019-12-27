Михаил Боярский о пошатнувшемся здоровье жены Ларисы Луппиан: «Она себя сжигает»





Как рассказал Михаил Боярский, он помогает супруге, делая всё, что в его силах, но здоровье избранницы тает на глазах.– отметил артист, добавив, что ему бы и самому следовало больше времени уделять семье, а не профессиональной деятельности.По словам Михаила Боярского, он мечтает уйти на заслуженный отдых, заняться домашними делами и – главное – внуками.– заключит актёр.