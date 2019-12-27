Михаил Боярский о пошатнувшемся здоровье жены Ларисы Луппиан: «Она себя сжигает»
Народный артист РСФСР Михаил Боярский в эфире телепередачи «Судьба человека» рассказал о пошатнувшемся здоровье своей жены Ларисы Луппиан, художественного руководителя театра «Ленсовет». Через месяц актрисе исполнился 67 лет, но она, по словам мужа, сжигает своё здоровье, совмещая работу и воспитание внуков.
Как рассказал Михаил Боярский, он помогает супруге, делая всё, что в его силах, но здоровье избранницы тает на глазах. «Она - очень хорошая бабушка, однако ранним утром ей нужно ехать в театр на работу, и это очень трудно ей даётся»,– отметил артист, добавив, что ему бы и самому следовало больше времени уделять семье, а не профессиональной деятельности.
По словам Михаила Боярского, он мечтает уйти на заслуженный отдых, заняться домашними делами и – главное – внуками. «А замечательных артистов сейчас на сцене достаточно и без меня», – заключит актёр.
Как рассказал Михаил Боярский, он помогает супруге, делая всё, что в его силах, но здоровье избранницы тает на глазах. «Она - очень хорошая бабушка, однако ранним утром ей нужно ехать в театр на работу, и это очень трудно ей даётся»,– отметил артист, добавив, что ему бы и самому следовало больше времени уделять семье, а не профессиональной деятельности.
По словам Михаила Боярского, он мечтает уйти на заслуженный отдых, заняться домашними делами и – главное – внуками. «А замечательных артистов сейчас на сцене достаточно и без меня», – заключит актёр.