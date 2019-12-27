Volkswagen может выпустить робота для зарядки электромобилей
Немецкий концерн Volkswagen разработал уникальную мобильную станцию для зарядки электромобилей. Речь идет о полностью автономном устройстве, напоминающем робота. Более того, станция имеет квадратные глаза и даже носит галстук в виде нарисованной полоски.
В состав станции входят две основные части. Первой является сам робот, который оснащен камерой, ультразвуковыми датчиками, небольшим манипулятором, напоминающим руку, а также лазерным сканером. Вторая часть представлена в виде прицепа с аккумулятором емкостью 25 кВт/ч. Устройство может быть вызвано водителем автомобиля через мультимедийную систему или специальное приложение для смартфона. Кроме того, предусмотрена и возможность автоматического срабатывания робота с помощью фирменной технологии V2X. Как заявляют в Volkswagen, новинка будут поддерживать зарядку при постоянном токе мощностью до 50 кВт.
Робот способен самостоятельно подъехать к транспортному средству, открыть зарядный люк и подключить свой прицеп с аккумулятором к штекеру. После этого он может отправиться для обслуживания другой машины, а также вернуться к базовой станции для зарядки своих батарей.
Создатели утверждают, такой робот станет полезным на парковках у крупных торговых центров или аэропортов. Впрочем, пока устройство создано лишь в качестве концептуальных изображений, о дате его производства в компании не сообщают.
В состав станции входят две основные части. Первой является сам робот, который оснащен камерой, ультразвуковыми датчиками, небольшим манипулятором, напоминающим руку, а также лазерным сканером. Вторая часть представлена в виде прицепа с аккумулятором емкостью 25 кВт/ч. Устройство может быть вызвано водителем автомобиля через мультимедийную систему или специальное приложение для смартфона. Кроме того, предусмотрена и возможность автоматического срабатывания робота с помощью фирменной технологии V2X. Как заявляют в Volkswagen, новинка будут поддерживать зарядку при постоянном токе мощностью до 50 кВт.
Робот способен самостоятельно подъехать к транспортному средству, открыть зарядный люк и подключить свой прицеп с аккумулятором к штекеру. После этого он может отправиться для обслуживания другой машины, а также вернуться к базовой станции для зарядки своих батарей.
Создатели утверждают, такой робот станет полезным на парковках у крупных торговых центров или аэропортов. Впрочем, пока устройство создано лишь в качестве концептуальных изображений, о дате его производства в компании не сообщают.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:17