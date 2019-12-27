Ксения Бородина и Курбан Омаров встретят Новый год далеко от дома

Все хорошо знают, что Ксения Бородина все свое свободное время посвящает своим детям. Так, в ее личном аккаунте Instagram постоянно появляются посты, которые посвящены ее дочкам. Один раз она даже выложила видео, где Теона жалуется, что ее сестра не хочет делиться с ней игрушками. Также Ксения Бородина очень часто балует своих малышек, а именно вместе с ними путешествует или посещает различные мероприятия.На этот раз Ксения и Курбан решили оставить в тайне то место, куда они отправятся. Так, ведущая скандального телевизионного шоу «Дом-2» пообещала денежное вознаграждение тому, кто угадает, в какую точку земного шара они планируют уехать.Ксения Бородина заверила, за правильный ответ можно будет получить 5 тысяч российских рублей. Помимо этого, Ксения Бородина поздравила всех своих подписчиков с наступающим Новым годом.