Ксения Бородина и Курбан Омаров встретят Новый год далеко от дома
Звездная пара Ксения Бородина и Курбан Омаров намерены провести эти новогодние праздники не банально. Так, стало известно, что они вместе со своими детьми улетают из России.
Все хорошо знают, что Ксения Бородина все свое свободное время посвящает своим детям. Так, в ее личном аккаунте Instagram постоянно появляются посты, которые посвящены ее дочкам. Один раз она даже выложила видео, где Теона жалуется, что ее сестра не хочет делиться с ней игрушками. Также Ксения Бородина очень часто балует своих малышек, а именно вместе с ними путешествует или посещает различные мероприятия.
На этот раз Ксения и Курбан решили оставить в тайне то место, куда они отправятся. Так, ведущая скандального телевизионного шоу «Дом-2» пообещала денежное вознаграждение тому, кто угадает, в какую точку земного шара они планируют уехать.
Ксения Бородина заверила, за правильный ответ можно будет получить 5 тысяч российских рублей. Помимо этого, Ксения Бородина поздравила всех своих подписчиков с наступающим Новым годом.
Все хорошо знают, что Ксения Бородина все свое свободное время посвящает своим детям. Так, в ее личном аккаунте Instagram постоянно появляются посты, которые посвящены ее дочкам. Один раз она даже выложила видео, где Теона жалуется, что ее сестра не хочет делиться с ней игрушками. Также Ксения Бородина очень часто балует своих малышек, а именно вместе с ними путешествует или посещает различные мероприятия.
На этот раз Ксения и Курбан решили оставить в тайне то место, куда они отправятся. Так, ведущая скандального телевизионного шоу «Дом-2» пообещала денежное вознаграждение тому, кто угадает, в какую точку земного шара они планируют уехать.
Ксения Бородина заверила, за правильный ответ можно будет получить 5 тысяч российских рублей. Помимо этого, Ксения Бородина поздравила всех своих подписчиков с наступающим Новым годом.