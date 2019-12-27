"Наши дети считали ее своей бабушкой": Максим Галкин скорбит по умершей Галине Волчек

Волчек занимала пост худрука театра «Современник». Актриса скончалась во время пребывания в одной из клиник Москвы в возрасте 86 лет. На странице своего аккаунта в Instagram Максим Галкин высказался по поводу смерти Галины Волчек, назвал её неотделимой от современного российского театра, как и всего государства. Телеведущий подчеркнул, в его семье имелась глубокая связь с народной артисткой, которая стала бабушкой для его детей.Галина Волчек была доставлена в больницу 24 декабря. В соответствии с распространённым в интернете сведениям, она была определена в реанимацию, а затем оказалась в состоянии комы.