Режиссер Валерий Фокин назвал смерть Галины Волчек личной потерей

«Вся моя последующая биография шла в соответствии с её уроками, благодаря которым я научился жить в театре», – отметил режиссёр, добавив, что словами он свои горькие чувства выразить не может.





Валерий Фокин в беседе с журналистами РЕН ТВ высказался насчёт смерти Галины Волчек, которая в своё время научила его театральному мастерству. По словам режиссёра, в его жизни было три учителя, и всех их уже нет в живых. Благодаря наставлениям Галины Волчек Валерий Фокин смог постигнуть законы и правила выбранной им профессии, которые в вузах не преподаются.