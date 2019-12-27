Зара и Жерар Депардье в честь Нового года записали совместную песню
Российская певица Зара решила устроить новогодний сюрприз своим поклонникам, исполнив с французским киноактером Жераром Депардье праздничную песню. На своей странице в социальной сети Instagram эстрадная артистка опубликовала видео с процессом записи трека.
Зара и Жерар Депардье не стали придумывать новую композицию, а решили создать кавер-версию популярного в 1970-х французского хита «Parole parole». При этом киноактер во время исполнения песни комбинирует французский и русский языки, сам трек заканчивается словами: «Я люблю тебя».
Жерар Депардье наряду с Жаном Рено и Венсаном Касселем является одним из самых известных французских киноактеров. В 2013 году артист стал гражданином России. Ему вручили паспорт, а также подарили две квартиры. Одна из них находится в Грозном, вторая — в Саранске.
Зара и Жерар Депардье не стали придумывать новую композицию, а решили создать кавер-версию популярного в 1970-х французского хита «Parole parole». При этом киноактер во время исполнения песни комбинирует французский и русский языки, сам трек заканчивается словами: «Я люблю тебя».
Жерар Депардье наряду с Жаном Рено и Венсаном Касселем является одним из самых известных французских киноактеров. В 2013 году артист стал гражданином России. Ему вручили паспорт, а также подарили две квартиры. Одна из них находится в Грозном, вторая — в Саранске.