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Зара и Жерар Депардье в честь Нового года записали совместную песню

Российская певица Зара решила устроить новогодний сюрприз своим поклонникам, исполнив с французским киноактером Жераром Депардье праздничную песню. На своей странице в социальной сети Instagram эстрадная артистка опубликовала видео с процессом записи трека.
Зара и Жерар Депардье в честь Нового года записали совместную песню

Зара и Жерар Депардье не стали придумывать новую композицию, а решили создать кавер-версию популярного в 1970-х французского хита «Parole parole». При этом киноактер во время исполнения песни комбинирует французский и русский языки, сам трек заканчивается словами: «Я люблю тебя».

Жерар Депардье наряду с Жаном Рено и Венсаном Касселем является одним из самых известных французских киноактеров. В 2013 году артист стал гражданином России. Ему вручили паспорт, а также подарили две квартиры. Одна из них находится в Грозном, вторая — в Саранске.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:45

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