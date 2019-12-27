В «Роскачестве» дали советы по выбору колбасы к новогоднему столу
В «Роскачестве» составили перечень важных рекомендаций по выбору колбасы и колбасных изделий в преддверии новогодних праздников. Так, по утверждению специалистов, у любого подобного изделия обязательно должны быть чистая и сухая оболочка, максимально плотно покрывающая сам продукт.
В «Роскачестве» отмечают, что правильный выбор колбасы очень важен. К примеру, на влажной оболочке продукта может образоваться плесень. При наличии такой возможности желательно также проверить цвет шпика на срезе сервелата. Данный компонент должен обладать чуть розовым или белым оттенком. А вот желтоватый цвет будет означать лишь одно – продукт является просроченным. В ведомстве также добавили, согласно ГОСТу, сервелат изготавливают из свиной грудинки, нежирного свиного и говяжьего мяса. Допустимым также считается добавление в состав небольшого количества приправ и специй.
Еще один важный признак качественной колбасы – ее срез должен быть сочным и блестящим, а вот появление на нем прозрачных жировых капелек является недопустимым. Зато на поверхности допускается наличие налета светлого цвета. Более того, при выборе колбасы важным значением обладает цена, поскольку качественный продукт не может стоить дешево.
Эксперты также отмечают, хранить колбасные изделия следует в холодильнике при температуре не выше 6 градусов. Срок при этом не должен превышать 30 дней. Кроме того, колбасу можно заморозить, чтобы продлить срок ее хранения до 90 дней, передает «Слово и Дело».
В «Роскачестве» отмечают, что правильный выбор колбасы очень важен. К примеру, на влажной оболочке продукта может образоваться плесень. При наличии такой возможности желательно также проверить цвет шпика на срезе сервелата. Данный компонент должен обладать чуть розовым или белым оттенком. А вот желтоватый цвет будет означать лишь одно – продукт является просроченным. В ведомстве также добавили, согласно ГОСТу, сервелат изготавливают из свиной грудинки, нежирного свиного и говяжьего мяса. Допустимым также считается добавление в состав небольшого количества приправ и специй.
Еще один важный признак качественной колбасы – ее срез должен быть сочным и блестящим, а вот появление на нем прозрачных жировых капелек является недопустимым. Зато на поверхности допускается наличие налета светлого цвета. Более того, при выборе колбасы важным значением обладает цена, поскольку качественный продукт не может стоить дешево.
Эксперты также отмечают, хранить колбасные изделия следует в холодильнике при температуре не выше 6 градусов. Срок при этом не должен превышать 30 дней. Кроме того, колбасу можно заморозить, чтобы продлить срок ее хранения до 90 дней, передает «Слово и Дело».
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:41