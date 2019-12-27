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Представитель Софии Ротару: «Певица отказалась от выступлений в новогоднюю ночь»

Для отечественных звезд новогодние праздники – отличная возможность заработать благодаря повышенным гонорарам. Особенно это касается выступлений в новогоднюю ночь. Впрочем, есть среди них те, кто предпочитает отказаться от больших денег ради спокойного отдыха. Одной из таких звезд оказалась певица София Ротару.
Представитель Софии Ротару: «Певица отказалась от выступлений в новогоднюю ночь»

Представитель знаменитости Сергей Лавров не так давно рассказал, что артистка в этом году решила встретить Новый год в тесном семейном кругу, а не на сцене. По его словам в нынешнем году количество заказов на выступление звезд эстрады на корпоративах оказалось немного меньше, чем раньше. Впрочем, все еще остается немало обеспеченных людей, которые готовы выложить кругленькую сумму за возможность встретить праздник в компании знаменитостей. К примеру, за часовое выступление таких именитых исполнителей, как София Ротару, Светлана Лобода, Николай Басков или Филипп Киркоров, предлагают гонорары от 50 до 200 тысяч евро. Но в нынешнем году София Михайловна отказалась от денег, сообщает «Комсомолка».

Как рассказал представитель артистки, в течение года у нее и без того есть несколько десятков концертов, поэтому в новогоднюю ночь она хотела бы побыть с семьей. Впрочем, Лавров уверен, шанс уговорить артистку был, но для этого ей нужно было предложить не менее 300 тысяч евро. К слову, совсем недавно стало известно, что точно такое же решение в отношении новогодних корпоративов приняли Валерий Леонтьев и Иван Ургант.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:29

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