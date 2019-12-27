Американский ученый создаст приложение для знакомств по ДНК





По задумке ученого, приложение поможет пользователям искать себе пару, которая подходит им генетически. Это позволит исключить риски передачи их будущему поколению слабых генов одного и того же недуга. Проще говоря, Джордж Черч решил сосватать друг с другом наиболее генетически совместимых людей, которые, в случае создания семьи, смогут не волноваться о наследовании генов определенных заболеваний своими детьми. Для того, чтобы познакомиться, пользователю такого приложения потребуется пройти процедуру полногеномного секвенирования, то есть, полностью расшифровать собственный генотип. После этого результаты обследования вносятся в зашифрованном виде с профиль пользователя, благодаря чему система будет автоматически отсеивать кандидатов, с которыми человек генетически не совместим.Как утверждает автор этой идеи, в его приложении каждому будет гарантирована тайна персональной информации. Зато такие знакомства могут помочь практически исключить риски рождения детей с синдромом Дауна, дальтонизмом, гемофилией, расщеплением позвоночника и прочими проблемами.Впрочем, эти планы могут и не реализоваться, поскольку научная общественность, узнав о планах коллеги из Гарварда, уже обвинила его в евгенике – фактически селекции людей, - что в профессиональной среде считают неэтичным.