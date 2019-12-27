Мать Децла Ирина Толмацкая не считает пожар на могиле сына случайностью
Мать Децла рассказала о пожаре, который произошел на могиле рэпера. Крест в месте захоронения Кирилла Толмацкого на Пятницком кладбище сгорел, и это, по мнению родственницы знаменитости, не является случайностью.
Ирина Толмацкая узнала о случившемся благодаря сообщению администрации кладбища. Во время общения с журналистами канала «360» она отметила, причина возгорания остаётся неизвестной, поскольку рядом с могилой нет рабочих камер видеонаблюдения. Мать рэпера добавила, что сгорели крест, венки, а также оставленные поклонниками стихи и пожелания. Она не считает пожар несчастным случаем, поскольку могила напротив не пострадала.
«Считаю, - это поджог. Очень странно. Не понимаю, зачем и кому это потребовалось. Ребята, которые трудятся здесь, настаивают на версии несчастного случая. Не стану подавать против них заявление», — рассказала мать Кирилла Толмацкого.
Мать Децла обратилась ко всем посетителям могилы её сына с призывом проявлять уважение к памяти музыканта. В противном случае Ирина Томацкая советует не посещать место упокоения рэпера. Децл скончался после концерта, который дал в Ижевске 3 февраля 2019-го.
Ирина Толмацкая узнала о случившемся благодаря сообщению администрации кладбища. Во время общения с журналистами канала «360» она отметила, причина возгорания остаётся неизвестной, поскольку рядом с могилой нет рабочих камер видеонаблюдения. Мать рэпера добавила, что сгорели крест, венки, а также оставленные поклонниками стихи и пожелания. Она не считает пожар несчастным случаем, поскольку могила напротив не пострадала.
«Считаю, - это поджог. Очень странно. Не понимаю, зачем и кому это потребовалось. Ребята, которые трудятся здесь, настаивают на версии несчастного случая. Не стану подавать против них заявление», — рассказала мать Кирилла Толмацкого.
Мать Децла обратилась ко всем посетителям могилы её сына с призывом проявлять уважение к памяти музыканта. В противном случае Ирина Томацкая советует не посещать место упокоения рэпера. Децл скончался после концерта, который дал в Ижевске 3 февраля 2019-го.