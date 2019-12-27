В Госдуме предлагают разрешить россиянам с долгами выезжать за границу в новогодние праздники





Депутат Сухарев предлагает руководству ведомства рассмотреть возможность введения так называемого «особого периода» продолжительностью в 1 месяц (с 20 декабря до 20 января), во время которого граждане России с общей суммой задолженности не более 60 тысяч рублей могли бы выезжать за пределы страны. «Нередко возникают ситуации, при которых граждане узнают о наличии персонального запрета покидать пределы страны уже по прибытии в аэропорт, не исключение и новогодние праздники. В результате отпуск под Новый год может быть омрачен не только для должников, но и для их родных», - утверждает Сухарев.В своем обращении к ФССП народный избранник напомнил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года невыездной статус закреплен примерно за 3,4 миллионами россиян. При этом в таком положении по тем или иным причинам иногда оказываются и вполне добропорядочные граждане.