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Елена Малышева рассказала, как быстро избавиться от насморка перед новогодним корпоративом

В холодный период года многих людей донимает насморк, и особенно он раздражает перед новогодними праздниками в разгар корпоративов. Ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева назвала способы быстро привести себя в норму перед вечеринкой.
Елена Малышева рассказала, как быстро избавиться от насморка перед новогодним корпоративом

Ведущая «Жить здорово!» советует при первых признаках насморка заняться промыванием носа, чтобы смыть со стенок микробы, вирусы и всевозможные аллергены. Для данной процедуры подойдут специальные растворы, спреи. Можно использовать чайники, предназначенные для промывания носа.

Вторым пунктом в методике Малышевой по избавлению от насморка идут гормональные капли. Такое средство не всасывается, а, воздействуя на слизистую, помогает снять отек.

После таких процедур, уверяет специалист, человек сможет чувствовать себя нормально около четырех часов, и ему ничто не помешает хорошо провести время на новогоднем корпоративе. Однако потом насморк вернется, именно поэтому Малышева рекомендует повторить перечисленные манипуляции.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:48

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