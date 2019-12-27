Ученые из Британии рассказали о предновогодней депрессии и методах борьбы с ней





Специалисты называют такой феномен предновогодней депрессией. Ее сопутствующими симптомами являются: подавленное состояние, длящееся более двух недель, упадок сил, отсутствие аппетита, потеря либидо, мысли о смерти, низкая концентрация внимания и потеря интереса к жизни. При наличии нескольких симптомов эксперты советуют обратиться к медикам.Причинами развития предновогодней депрессии могут являться: переоценка собственных сил, недостаток витамина D, низкие заработки и повышенная нагрузка в предпраздничные дни, употребление алкоголя и переизбыток общения с незнакомыми людьми. Для улучшения самочувствия достаточно вспомнить все хорошие события, случившиеся в этом году, заняться спортом, провести время с друзьями или семьей и обозначить достижимые границы.